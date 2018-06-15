ЕЭК проведет в Минске семинар по криптовалютам и блокчейну

15 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 18 июня проведет в Минске международный семинар "Криптовалюты и блокчейн - феномен XXI века: регуляторные вызовы в контексте макроэкономической устойчивости ЕАЭС", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"На семинаре будут рассмотрены вопросы формирования законодательства в области регулирования криптовалют, блокчейн-стартапов и ICO, а также создания гармонизированных правил работы на евразийском пространстве для граждан, компаний и рынка в целом", - отметили в ЕЭК.

Мероприятие пройдет в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий. В нем примут участие представители регулирующих органов государств - членов Евразийского экономического союза, институтов развития, бизнеса и профессиональных ассоциаций. Модератором выступит член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая.-0-