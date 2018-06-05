ЕЭК проведет встречу с бизнес-сообществом Беларуси 15 июня в Минске

5 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Делегация Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под председательством члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова 15 июня в Минске проведет встречу с бизнес-сообществом Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.
"Планируется обсудить с белорусскими предпринимателями широкий спектр актуальных вопросов функционирования Евразийского экономического союза, улучшения регуляторной среды и инвестиционного климата в рамках развития евразийской интеграции, обеспечения свободы движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, выявления и устранения препятствий для функционирования общих рынков в рамках союза", - отметили в ЕЭК.
Предполагается, что представители объединений предпринимателей и субъектов хозяйствования Беларуси смогут задать интересующие их проблемные вопросы, касающиеся компетенции ЕЭК и развития евразийской интеграции.
Мероприятие пройдет на площадке Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-
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