15 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разъяснила требования к содержанию трансизомеров жирных кислот в продуктах питания, сообщает БЕЛТА.

В комиссии напомнили, что с 1 января 2018 года вступили в силу отдельные требования технического регламента на масложировую продукцию. Речь идет об ограничении вредных для здоровья трансизомеров жирных кислот в продуктах переработки растительных масел и животных жиров: маргаринах, заменителях молочного жира, жирах специального назначения, растительно-сливочных и растительно-жировых спредах, топленых растительно-сливочных и растительно-жировых смесях.

В этой связи Департамент технического регулирования и аккредитации ЕЭК дополнительно разъяснил, что технический регламент на масложировую продукцию принят решением Комиссии Таможенного союза 9 декабря 2011 года и вступил в силу с 1 июля 2013 года. "Чтобы предприятия масложировой отрасли могли лучше подготовиться к выполнению новых требований документа и перестроить производство, был предусмотрен переходный период. Содержание трансизомеров в продуктах переработки растительных масел и животных жиров снижалось поэтапно. 1 января нынешнего года семилетний переходный период завершен - теперь трансизомеров жирных кислот в этих продуктах должно быть не больше 2% от содержания жира. Ранее в них допускалось содержание таких трансизомеров от 8 до 20%", - подчеркнули в ЕЭК.

В комиссии отметили, что при введении данного ограничения использовался лучший мировой опыт и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которая советует снизить потребление трансизомеров жирных кислот до 1% от суточной калорийности рациона питания. Для этого предлагается уменьшить, а лучше - исключить из рациона промышленно гидрогенизированные жиры, что поможет сохранить здоровье потребителей.

"Техрегламент с 2011 года установил требование, согласно которому на потребительскую упаковку обязательно должны наноситься сведения о максимальном содержании в жировой фазе продуктов насыщенных жирных кислот и трансизомеров жирных кислот (в процентах от содержания жира в продукте), - пояснили в ЕЭК. - Это касается маргаринов, растительно-сливочных и растительно-жировых спредов, топленых растительно-сливочных и растительно-жировых смесей, жиров специального назначения, в том числе кулинарных, кондитерских, хлебопекарных жиров, заменителей молочного жира, эквивалентов масла какао, улучшителей масла какао SOS-типа, заменителей масла какао POP-типа, нетемперируемых заменителей масла какао нелауринового и лауринового типов.

На другие виды пищевых товаров нормы регламента на масложировую продукцию по содержанию трансизомеров жирных кислот не распространяются. Здесь действуют нормы других технических регламентов союза".

Например, техрегламент "О безопасности молока и молочной продукции" в сливочно-растительных спредах и топленых сливочно-растительных смесях ограничивает количество трансизомеров олеиновой кислоты в жире, выделенном из продукта, - их массовая доля не должна превышать 8%. Техрегламент "О безопасности пищевой продукции" в пищевой продукции для детей раннего возраста нормирует в заменителях женского молока содержание трансизомеров жирных кислот не более 4% от общего содержания таких кислот.-0-