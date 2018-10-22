ЕЭК разработала рекомендации по развитию производства овощей и мяса птицы

22 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разработаны рекомендации о развитии сотрудничества стран Евразийского экономического союза в производстве овощей, а также мяса птицы и продукции его переработки. Документы одобрены на заседании Консультативного комитета по агропромышленному комплексу ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Проект рекомендации Коллегии ЕЭК о взаимодействии в сфере производства овощей подготовлен по итогам проведенного в ЕАЭС анализа состояния овощеводства, - отметили в пресс-службе. - На основе исследования выявлены точки роста, которые будут способствовать устойчивому развитию отрасли и увеличению взаимной торговли. Цель проекта рекомендации Коллегии ЕЭК о развитии сотрудничества в производстве мяса птицы и продукции его переработки - способствовать решению существующих в отрасли проблем за счет объединения усилий сторон".

Эксперты Консультативного комитета по АПК одобрили также обзор государственной поддержки сельского хозяйства стран союза в 2016-2018 годах. Документ содержит анализ объемов, направлений и механизмов предоставления господдержки, результаты сравнения национальных налоговых политик сельского хозяйства в государствах - членах ЕАЭС с учетом международного опыта.

"За годы работы комиссии нам удалось сформировать многоуровневую систему по реализации согласованной политики, которая позволяет эффективно разрабатывать и принимать нормативные правовые документы в агропромышленной сфере", - подвел итог заседанию член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин.-0-