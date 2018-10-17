ЕЭК разрешила вводить ограничения на экспорт некоторых видов древесины за пределы ЕАЭС

17 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) включила отдельные виды древесины в перечень товаров, в отношении которых на единой территории Евразийского экономического союза могут быть введены временные запреты или ограничения экспорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

В частности, в список существенно важных для внутреннего рынка ЕАЭС товаров вошли топливная и бондарная древесина, обработанные и необработанные лесоматериалы и другая древесная продукция. "Включение в этот перечень не является мерой нетарифного регулирования и не влечет за собой обязательное применение ограничений", - пояснили в ЕЭК.

Инициатором поправок выступила российская сторона, по мнению которой вместе с увеличением внутреннего спроса на фанерное сырье наблюдается значительный рост экспорта. "При этом экспортируется наиболее качественная продукция, и в итоге российская промышленность хуже обеспечивается древесиной", - добавили в ЕЭК.-0-