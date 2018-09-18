ЕЭК рекомендовала меры по развитию масложировой отрасли в ЕАЭС

18 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заседании утвердила перечень мер по развитию сотрудничества государств - членов Евразийского экономического союза в сфере производства масличных культур и масложировой продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Странам союза рекомендовано сотрудничать с учетом этого перечня, - отметили в ЕЭК. - Для развития селекции и семеноводства, замещения импорта посевного материала комиссия предлагает государственным структурам содействовать внедрению сортов и гибридов семян масличных культур, выведенных в странах ЕАЭС. В том числе за счет развития межстранового сотрудничества и государственно-частного партнерства, а также проведения эффективной маркетинговой политики, включая консультационное сопровождение сельскохозяйственных товаропроизводителей от посева до уборки".

Кроме того, ЕЭК рекомендует максимально способствовать обновлению материально-технической базы хозяйствующих субъектов, которые занимаются селекцией и семеноводством, развивать селекцию семян сои с высоким показателем протеина, в том числе ее пищевых сортов.

"В области научно-исследовательского сотрудничества страны союза при поддержке комиссии будут стремиться к проведению совместных отраслевых исследований, в частности по разработке инновационных рецептур масложировых продуктов, обмениваться опытом в области достижений молекулярной биологии и генетики, - подчеркнули в пресс-службе. - Укрепление долгосрочных отношений между перерабатывающими организациями и сельскохозяйственными товаропроизводителями стран ЕАЭС поможет сбалансировать развитие отрасли. Для укрепления ее экспортного потенциала предлагается реализовать совместные инфраструктурные и логистические проекты, организовать совместные торговые миссии и т.д.".

Масложировая отрасль в странах ЕАЭС - одна из динамично развивающихся. В прошлом году в союзе было собрано 19,5 млн т семян масличных культур, что почти в 1,5 раза выше показателя 2012 года. Доля масложировой отрасли в общей структуре агропродовольственного экспорта в 2017 году превысила 16%.-0-