ЕЭК: Россия нарушила право ЕАЭС, введя запрет на поставки белорусских шампиньонов

22 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия нарушила право Евразийского экономического союза, введя запрет на поставки белорусских шампиньонов. Об этом говорится в решении, принятом Коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК рассмотрела вопрос о введении Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору России временных ограничений на поставки в Россию шампиньонов из Республики Беларусь, - говорится в сообщении. - В ходе обсуждения, в котором приняли участие в том числе представители белорусской и российской сторон, принято решение уведомить Россию о необходимости соблюдать право ЕАЭС в связи с введением Россельхознадзором временных ограничений на поставки на российскую территорию шампиньонов из Республики Беларусь".

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