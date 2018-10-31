ЕЭК сформирует реестр охраняемых товарных знаков, объектов авторских и смежных прав

31 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) создаст единый реестр товарных знаков, а также объектов авторских и смежных прав, охраняемых на территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено решением Коллегии ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Коллегия ЕЭК утвердила правила реализации общего процесса формирования, ведения и использования единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности в ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - Документ необходим для эффективной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Предполагается, что ЕЭК при участии правообладателей, таможенных органов и других заинтересованных лиц будет формировать и вести единый реестр товарных знаков, а также объектов авторских и смежных прав, охраняемых на территории ЕАЭС".

Размещаться реестр будет на специальном информационном ресурсе. В ближайшее время начнется технологическое проектирование работ по реализации общего процесса создания реестра.

Кроме того, Коллегия ЕЭК приняла решение дополнить перечень общих процессов в ЕАЭС процессом "Обеспечение обмена информацией между участниками евразийских сетей субконтрактации и трансфера технологий в целях создания условий для цифровой трансформации промышленности государств - членов ЕАЭС". "Реализация этого общего процесса направлена на информационное обеспечение процессов, связанных с организацией промышленного сотрудничества в рамках союза, - пояснили в пресс-службе. - Оно включает взаимодействие стран союза в сфере высоких технологий, создание условий для промышленной кооперации и оптимизации процессов производства, стимулирования уполномоченными органами государств - членов инновационных процессов путем трансфера технологий между промышленными предприятиями, научными организациями и высшими учебными заведениями, а также обеспечение эффективного функционирования национальных сетей субконтрактации и трансфера технологий, реализацию совместных проектов межгосударственной интеграции крупных промышленных предприятий с субъектами малого и среднего бизнеса".-0-