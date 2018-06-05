ЕЭК снизила ввозные пошлины на фейерверки и порох

5 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня приняла решение снизить ввозные пошлины на фейерверки и порох, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Снижены ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами России в рамках ВТО, - пояснили в ЕЭК. - В частности, изменения коснулись пороха, фейерверков, отдельных видов матрацных основ. Ставки снижены на 1-2 процентных пункта. Решение принято в соответствии с планом мероприятий по адаптации договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства к условиям функционирования в рамках многосторонней торговой системы. Документ был утвержден Коллегией ЕЭК в 2012 году и предусматривает проведение ежегодных корректировок Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Новые ставки пошлин вступят в силу 1 сентября 2018 года".

Кроме того, принято решение дополнить перечень общих процессов в ЕАЭС еще одним процессом, который даст возможность государствам союза обмениваться таможенной информацией с третьими странами в электронном виде. "Пока обмен будет производиться в рамках соглашения о свободной торговле между союзом и Вьетнамом. В дальнейшем он может быть использован для обмена данными в рамках других торговых соглашений", - добавили в пресс-службе.-0-