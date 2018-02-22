ЕЭК связывает рост объемов торговли сельхозтоварами в ЕАЭС с успехами интеграции

22 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рост объемов торговли сельхозтоварами в Евразийском экономическом союзе связан с успехами евразийской интеграции. Об этом заявил директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Станислав Бубен, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

По данным комиссии, в 2017 году торговля сельхозтоварами между странами ЕАЭС выросла на 63% по сравнению с 2010 годом, когда был создан Таможенный союз, и составила $8,2 млрд. Экспорт продовольственных товаров в третьи страны увеличился за это время в два раза.

Как отметил Станислав Бубен, значительно расширилась география поставок: в 2017 году сельхозтовары из ЕАЭС поступили в 155 стран мира. Основными потребителями являются государства СНГ (14,2%), Европейский союз (11,7%), Китай (9,6%), Турция (9,2%), Египет (8,6%), Республика Корея (7,1%) и Иран (3,6%).

По мнению директора департамента, рост внешнеторговых операций во многом связан с тем, что за прошедшие годы удалось увеличить объемы агропромышленного производства, а также повысить продуктивность сельхозпредприятий и качество производимой продукции. "Торговля сельскохозяйственной продукцией государств - членов ЕАЭС за последние годы вышла на качественно новый уровень, - подчеркнул он. - Если в 2010 году союз был одним из крупнейших импортеров сельхозтоваров, имея отрицательное сальдо около $30 млрд, то уже в 2017 году сальдо снизилось до минимального за весь этот период значения - минус $9,6 млрд", - сказал Станислав Бубен.

По прогнозам ЕЭК, в ближайшей перспективе приоритетными экспортными позициями продукции животноводства будут в первую очередь мясо птицы и свинина. "В дальнейшем, к 2020 году, союз сможет обеспечить и стабильный экспорт говядины - до 20-30 тыс. т. По молочной группе - это товары с длительным сроком хранения - сухое молоко, сыры, сырные продукты, мороженое. Ключевыми партнерами выступят страны СНГ и Китай. В перспективе - рост поставок в азиатские государства: Вьетнам, Бангладеш, Республика Корея, Индонезия и другие", - полагают в комиссии.-0-