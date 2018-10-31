ЕЭК упростила для Беларуси требования к запчастям для ремонта электропоездов

31 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разрешила Беларуси использовать запасные части для ремонта железнодорожного транспорта до 2014 года выпуска без документов об оценке соответствия. Соответствующее решение принято Коллегией ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Уточнен перечень железнодорожного подвижного состава для Беларуси, который начал использоваться до 2 августа 2014 года. Это ряд моделей электровозов, электропоездов и некоторой другой железнодорожной техники. В целях технического обслуживания и ремонта этого подвижного состава в течение всего срока его эксплуатации разрешено применять запасные части без документов об обязательной оценке соответствия", - пояснили в ЕЭК.

В решение Комиссии Таможенного союза №710 от 15 июля 2011 года "О принятии технических регламентов Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава", "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" и "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" внесены соответствующие изменения, добавили в пресс-службе.-0-