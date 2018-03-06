ЕЭК установила до 2021 года переходный период для нефтяного техрегламента

6 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила переходные положения по применению техрегламента ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию", который вступит в силу в июле 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"До 1 января 2021 года в союзе можно выпускать в обращение нефть, если производитель имеет документы об оценке соответствия, выданные до дня вступления в силу техрегламента, - подчеркнули в ЕЭК. - Также до этой даты допускается производство и реализация продукции, ранее не подлежавшей обязательной оценке соответствия. Установленный переходный период позволит обеспечить плавный переход бизнеса на новые требования".

Данный техрегламент определяет требования к показателям безопасности нефти, которую производитель или продавец собирается доставлять по магистральным трубопроводам, перевозить по железным, автомобильным дорогам или водным путям, а также использовать в качестве сырья на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах.

"Каждая партия нефти должна сопровождаться паспортом качества с четко определенным перечнем информации, включая сведения об изготовителе, нормативные и фактические значения показателей нефти, результаты лабораторных испытаний, - отметили в комиссии. - В паспорте проставляется единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС, который свидетельствует о том, что товар полностью соответствует требованиям техрегламентов союза".

Кроме того, Коллегия ЕЭК приняла обновленные перечни стандартов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента "О безопасности средств индивидуальной защиты". "Это позволит более эффективно выполнить нормы регламента, который, по сути, защищает людей на производстве от механических воздействий, влияния химических веществ, ионизирующего излучения, высокой и низкой температур, электрического тока и ряда других опасных для здоровья факторов, - пояснили в пресс-службе. - Он распространяется на специальные средства, одежду и обувь, которые используются в том числе на вредных работах. Перечни актуализированы после анализа применения действующих стандартов. Для подтверждения соответствия средств индивидуальной защиты требованиям техрегламента в них включено 367 стандартов, 290 из которых являются межгосударственными".-0-