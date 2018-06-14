ЕЭК установила нулевую пошлину на суперабсорбенты для производства подгузников

14 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня принял решение установить нулевую ввозную таможенную пошлину на суперабсорбенты для производства подгузников и средств личной гигиены, а также на некоторые виды пластмассовых заготовок для очковых линз, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

В отношении суперабсорбентов мера будет действовать по 31 декабря 2020 года. Ранее ставка ввозной таможенной пошлины составляла 6,5% от таможенной стоимости.

"Суперабсорбенты из акриловых полимеров являются основным сырьем в производстве подгузников и одноразовых средств личной гигиены, - пояснили в ЕЭК. - Решение направлено на поддержку производителей детских подгузников и средств личной гигиены. Сегодня суперабсорбенты в странах ЕАЭС не производятся. Таможенная пошлина на рассматриваемые товары уже обнулялась на период с мая 2016 года по декабрь 2017 года включительно. В период действия пониженной ставки ввозной таможенной пошлины на рассматриваемый товар отмечено увеличение объемов производства готовой продукции".

Нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на отдельные виды пластмассовых заготовок для очковых линз будет действовать по 31 августа 2019 года включительно. До этого пошлина была 6,5% от таможенной стоимости. "Рассматриваемые заготовки представляют собой пластмассовые оптически необработанные полуфабрикаты в форме линзы различной кривизны. Мера позволит производителям пластмассовых линз для очков увеличить объемы производства продукции и снизить ее себестоимость", - добавили в пресс-службе.-0-