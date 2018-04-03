ЕЭК установила ставки таможенных пошлин на газовые турбины

3 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла сегодня решение об установлении ставок таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза на газовые турбины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Пошлина на газовые турбины мощностью более 5 тыс. кВт, но не более 20 тыс. кВт составит 3% от таможенной стоимости, мощностью более 20 тыс. кВт, но не более 50 тыс. кВт - в размере 5%.

"Решение вступит в силу 1 декабря 2020 года. Сейчас в отношении данных товаров действует нулевая ставка ввозных таможенных пошлин", - отметили в ЕЭК.

Турбины используются в качестве привода в составе газоперекачивающих агрегатов в основном на компрессорных станциях газотранспортных магистралей и хранилищах газа. Основными иностранными поставщиками газовых турбин на рынок ЕАЭС являются Siemens (производят принадлежащие компании заводы в Германии, Англии и США), General Electric (США), Alstom (Швейцария и Франция), Solar Turbines (США), Mitsubishi Heavy Industries (Япония).

"Принятая мера поможет расширить и модернизировать производство газовых турбин на предприятиях ЕАЭС, сократить издержки при их изготовлении, а также удовлетворить практически полностью потребности внутреннего рынка в турбинах за счет производства в союзе", - добавили в ЕЭК.-0-