ЕЭК установила тарифные квоты на ввоз в 2019 году в Беларусь свинины, курятины и мяса индеек

29 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила тарифные квоты на ввоз в 2019 году в Беларусь из-за пределов Евразийского экономического союза свинины, курятины и мяса индеек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В 2019 году объемы тарифных квот для Беларуси составят 20 тыс. т свинины, 10 тыс. т обваленного мяса домашних кур, 0,9 тыс. т мяса индеек", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в ЕЭК, тарифные квоты устанавливаются в соответствии с Договором о ЕАЭС и необходимы для восполнения существующего в государствах союза недостатка в мясном сырье и молочной сыворотке.

В отношении товаров, ввозимых в рамках тарифных квот, в Едином таможенном тарифе ЕАЭС установлены пониженные ставки ввозных таможенных пошлин. Их применение позволит снизить расходы предпринимателей при насыщении внутреннего рынка государств - членов ЕАЭС мясосырьем, мясной продукцией и молочной сывороткой в 2019 году.

"Для Беларуси и Кыргызстана объемы тарифных квот установлены с учетом предложений белорусской и кыргызской сторон и в пределах разницы между прогнозируемыми объемами потребления и производства рассматриваемых товаров в Беларуси и Кыргызстане соответственно", - пояснили в ЕЭК. Для Кыргызстана квоты составят 7 тыс. т мяса крупного рогатого скота, 3,5 тыс. т свинины и 56 тыс. т мяса птицы.

"Для Казахстана и России тарифные квоты установлены в объемах, предусмотренных тарифными обязательствами этих стран во Всемирной торговой организации", - подчеркнули в пресс-службе. Так, в 2019 году Казахстан сможет ввезти в рамках тарифных квот 21 тыс. т мяса крупного рогатого скота и 140 тыс. т мяса птицы. Объемы тарифных квот для России составят 570 тыс. т мяса крупного рогатого скота, 430 тыс. т свинины, включая свиной тримминг, 364 тыс. т мяса птицы, 15 тыс. т молочной сыворотки.

"Армения в течение переходного периода применяет более низкие ставки ввозных таможенных пошлин, чем предусмотрены Единым таможенным тарифом ЕАЭС, поэтому тарифные квоты на мясосырье и молочную сыворотку в будущем году Армении не требуются", - добавили в ЕЭК.-0-