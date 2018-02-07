ЕЭК установила требования к пищевым добавкам

7 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии установила требования к пищевым добавкам и определила методы выявления превышения норм содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа в продуктах питания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Утверждены актуализированные перечни стандартов к техническому регламенту "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" взамен перечней стандартов, утвержденных решением Коллегии ЕЭК от 2 октября 2012 года", - проинформировали в пресс-службе.

В перечень стандартов №1 включены документы, устанавливающие нормы в отношении конкретных пищевых добавок (в том числе эмульгаторов, глазирователей, загустителей, стабилизаторов пищевых продуктов и т.д.). Также описаны условия использования и характеристики хлебопекарных порошков, разрыхлителя теста "Татымал", пищевой молочной кислоты, пищевой лимонной кислоты моногидрат, двууглекислого натрия, жидкого технического сернистого ангидрида, декстринов, картофельного крахмала, пищевого агара, ванилина, винной пищевой кислоты, пектина.

"Для вновь принятых стандартов, включенных в перечень, в том числе устанавливающих требования к применению дигидрокверцетина, аскорбата натрия Е301, нитрата калия Е252, адипиновой кислоты Е355, полифосфата калия Е452 и т.д., установлен срок применения - с 1 января 2019 года", - отметили в ЕЭК.

Перечень стандартов №2 содержит описание правил и методов проведения исследований, испытаний и измерений, необходимые для применения и исполнения требований техрегламента и проведения оценки соответствия объектов технического регулирования.

"С 1 января 2019 года в практику должны войти процедуры по выявлению в продуктах превышения установленных норм свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомной абсорбционной спектрометрии после микроволнового разложения, а также определению Т-2 токсина хроматографическим методом, - пояснили в ЕЭК. - Кроме того, для определения массовой доли мышьяка в сырье будет применяться метод атомной абсорбции с генерацией гидридов, а для определения массовой доли ртути - метод беспламенной атомной абсорбции".

В отношении кондитерских изделий планируется использовать метод определения массовой доли бензойной кислоты. В мясных продуктах будет определяться содержание лимонной кислоты, а также сорбиновой и бензойной кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

"Кроме того, в перечень №2 включены две аттестованные методики измерений с ограничением срока применения до 1 января 2020 года. До указанного срока планируется разработать и включить в перечень соответствующие межгосударственные стандарты", - добавили в пресс-службе.-0-