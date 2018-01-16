ЕЭК утвердила единую для стран ЕАЭС форму решения о происхождении ввозимого товара

16 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила единую для стран Евразийского экономического союза форму предварительного решения о происхождении товара, ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В соответствии с нормами Таможенного кодекса ЕАЭС, в целях сокращения времени совершения таможенных операций при таможенном декларировании таможенные органы принимают предварительные решения о происхождения товаров до самого декларирования, - пояснили в ЕЭК. - Единая форма позволит унифицировать таможенное регулирование в странах ЕАЭС".

В документе будет указан регистрационный номер предварительного решения, сведения о таможенном органе, который принял предварительное решение, срок его действия, некоторые сведения о товаре и его происхождении.

Форма предварительного решения заполняется на русском языке или на государственном языке государства союза, таможенный орган которого принимает предварительное решение. Если в приложенных к заявлению о принятии предварительного решения документах встречается написание наименований иностранных лиц, товаров и т.д. с использованием букв латинского алфавита, такие сведения указываются латиницей.

Коллегия ЕЭК утвердила также перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям технического регламента "О безопасности машин и оборудования". В этот перечень вошли такие виды изделий, как турбины, дизель-генераторы, конвейеры, нефтепромысловое оборудование, оборудование для подготовки и очистки питьевой воды, промышленные тракторы, отопительные котлы.

Кроме того, утверждены структура и формат декларации на товары, транзитной декларации, декларации таможенной стоимости, а также структура и формат корректировки декларации на товары, заполняемых в виде электронного документа. Это решение будет способствовать развитию принципа электронного декларирования товаров, импортируемых или экспортируемых странами ЕАЭС. Оно имеет особое значение в связи со вступлением в силу с 1 января 2018 года Таможенного кодекса ЕАЭС. "Теперь большинство операций по оформлению товаров можно совершать через интернет, а все решения, начиная от регистрации таможенной декларации и заканчивая выпуском товаров, сможет принимать информационная система таможенного органа", - добавили в пресс-службе.-0-