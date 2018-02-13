ЕЭК утвердила единые ветеринарно-санитарные требования к животноводческим предприятиям в ЕАЭС

13 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня утвердила единые ветеринарно-санитарные требования к животноводческим предприятиям в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Утверждены единые ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к объектам, подлежащим ветеринарному контролю и надзору, - отметили в ЕЭК. - Сформирована единая нормативная база, определяющая правила работы для всех предпринимателей, занимающихся производством, переработкой и хранением мяса, масла, молока, яиц и других товаров животного происхождения. Соответствие принятым требованиям является основанием включения в союзный реестр и позволяет свободно торговать в странах евразийской пятерки".

Ранее требования определялись национальным законодательством. Отсутствие единых стандартов на уровне ЕАЭС приводило к противоречиям при принятии решений, в том числе о включении в союзный реестр предприятий, и, как следствие, ограничивало возможности для выхода на общий рынок ЕАЭС, пояснили в ЕЭК.

"Принятый документ включает как ветеринарно-санитарные требования общего характера, описывающие процесс выращивания или содержания животных, так и отраслевые - к предприятиям, которые занимаются содержанием крупного рогатого скота, свиней, овец, пушных зверей, птицы, рыбы, пчел, - подчеркнули в пресс-службе. - Кроме того, в документе содержатся единые требования к предприятиям по убою продуктивных животных, производству, перевозке и хранению товаров животного происхождения и кормов и т.д.".

Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу через 180 календарных дней с даты его официального опубликования.

"Производители, уже включенные в союзный реестр, в течение 18 месяцев с момента вступления в силу единых требований могут работать в соответствии с национальным законодательством той страны, на территории которой располагается предприятие", - добавили в ЕЭК.-0-