ЕЭК утвердила форму таможенной декларации для экспресс-грузов

17 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила форму пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов и порядок ее заполнения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"С 1 июля 2019 года товары для личного пользования, доставляемые по территории Евразийского экономического союза экспресс-перевозчиком, можно будет задекларировать как в виде электронного документа, так и документа на бумажном носителе, - отметили в ЕЭК. - Нововведение позволит обеспечить автоматическую обработку сведений и применение системы управления рисками. Такой подход значительно сократит время совершения таможенных операций и минимизирует влияние человеческого фактора".

Решением Коллегии ЕЭК определены также категории товаров, при таможенном декларировании которых не может применяться этот способ. В список вошли этиловый спирт и алкогольные напитки, транспорт для личного пользования, товары, временно ввезенные на территорию ЕАЭС, а также наличные деньги.-0-