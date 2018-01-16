ЕЭК утвердила мероприятия по техрегулированию с Монголией и Международной электротехнической комиссией

16 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила планы мероприятий по сотрудничеству в сфере техрегулирования с Монголией и Международной электротехнической комиссией (МЭК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
В частности, утверждены планы мероприятий на 2018-2021 годы в сфере сотрудничества с Агентством по стандарту и метрологии Монголии в области технического регулирования и аккредитации, а также с главным управлением Специализированной инспекции Монголии в области ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.
Реализация мероприятий позволит в том числе сблизить подходы Монголии и стран ЕАЭС при применении обязательных единых ветеринарных, фитосанитарных требований и стандартов.
Планом мероприятий по сотрудничеству в сфере технического регулирования и стандартизации ЕЭК и МЭК предусмотрено создание специальной рабочей группы. Предполагается, что ее деятельность позволит постепенно сблизить и гармонизировать законодательства государств ЕАЭС для принятия стандартов и сертификатов Международной электротехнической комиссии, выпускаемых в рамках систем оценки соответствия МЭК. В дальнейшем это будет способствовать сокращению технических барьеров в торговле электроникой, электротехнической и машиностроительной продукцией.
Кроме того, предполагается обмениваться информацией по новым разработанным стандартам, публикациям, проводимым исследованиям и мероприятиям в рамках приоритетных направлений, а также по другим темам в сфере технического регулирования, взаимодействовать при формировании перечней стандартов, используемых для реализации технических регламентов ЕАЭС, участвовать в проводимых ЕЭК и МЭК мероприятиях, использовать потенциал и опыт МЭК в сфере технического регулирования и стандартизации в области электротехники и т.д.-0-
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