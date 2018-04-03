ЕЭК утвердила перечень товаров, которые могут ввозиться в ЕАЭС в разобранном виде

3 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня утвердила перечень товаров, которые могут ввозиться в Евразийский экономический союз в разобранном виде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Утвержден перечень товаров, которые попадают на территорию союза в несобранном или разобранном виде и в отношении которых решение о классификации могут принимать таможенные органы государств ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.
В данный перечень вошли ядерные реакторы и котлы, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, фотографические, кинематографические, измерительные и контрольные инструменты. В него включены также некоторые транспортные средства: суда, лодки и плавучие конструкции, летательные и космические аппараты, железнодорожные локомотивы, трамваи и другой подвижной состав. Кроме того, решение Коллегии ЕЭК распространяется на мосты, их секции, башни и другие конструкции из черных металлов, различные резервуары из черного металла вместимостью более 300 л и сборные строительные конструкции.
"Ввозить или вывозить оборудование, вошедшее в перечень, можно в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном, различными партиями в течение установленного срока, но не позже двух лет со дня регистрации декларации на первый компонент товара", - уточнили в ЕЭК.-0-
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