ЕЭК утвердила перечень взаимно признаваемых в ЕАЭС документов о сортах семян сельхозрастений

31 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заседании утвердила перечень документов, содержащих сведения о сортовых и посевных качествах семян сельскохозяйственных растений, взаимно признаваемых государствами Евразийского экономического союза при их обращении в ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Перечень из 19 документов поделен на три группы: сведения о сортовых качествах семян, сведения о посевных качествах и сведения о сортовых и посевных качествах семян сельскохозяйственных растений, - отметили в ЕЭК. - В список вошли акты апробации и полевой инспекции сортовых посевов, протоколы испытаний, удостоверения о качестве семян, сертификаты соответствия, аттестаты и свидетельства на семена сельскохозяйственных растений, выданные в соответствии с национальными законодательствами союзных государств".

По мнению члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергея Сидорского, взаимное признание документов на семена будет способствовать развитию взаимной торговли и позволит обеспечить их реализацию на территориях государств - членов ЕАЭС с национальными документами, выданными в одной из стран союза, без повторной проверки качества и переоформления документов.-0-