ЕЭК утвердила порядок формирования реестра сортов сельхозрастений

13 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня утвердила порядок формирования и ведения единого реестра сортов сельскохозяйственных растений в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"ЕЭК на основании сведений из национальных реестров сортов (селекционных достижений) создаст единый реестр в электронном виде с использованием интегрированной информационной системы ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - В перечне будет содержаться информация о роде и виде сельскохозяйственного растения, наименовании сорта, его хозяйственных и биологических характеристиках, почвенно-климатических зонах, пригодных для возделывания сорта. Кроме того, порядком устанавливаются процедуры взаимодействия уполномоченных органов стран союза и ЕЭК при формировании и ведении единого реестра".

Результатом работы станет создание единого в ЕАЭС открытого информационного ресурса о сортах сельскохозяйственных растений, допущенных или рекомендованных к использованию в государствах - членах союза.

"Использование этой информации специалистами агропромышленного комплекса, экспертами и селекционерами, представителями национальных правительств будет способствовать внедрению в хозяйственный оборот новых высокопродуктивных сортов и развитию семеноводства на евразийском пространстве", - подчеркнули в ЕЭК.-0-