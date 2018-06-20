ЕЭК утвердила порядок отложенного определения таможенной стоимости товаров

20 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила новый порядок отложенного определения таможенной стоимости товаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Этот порядок переработан под новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. "Участники внешнеэкономической деятельности могут пользоваться 15-месячной отсрочкой по определению точной таможенной стоимости товаров, если на момент таможенного декларирования величина таможенной стоимости товаров по объективным причинам не известна, - пояснили в ЕЭК. - Так, предприниматели стран ЕАЭС могут повременить с определением точной таможенной стоимости товаров в случае, когда на момент таможенного декларирования нет точной суммы лицензионных и других подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности. Это могут быть платежи за патенты, товарные знаки, авторские права. То же самое касается случаев, когда во время декларирования непонятна точная сумма части дохода от последующей продажи или использования ввезенных товаров, которая прямо или косвенно причитается продавцу. Упрощение распространяется и на товары, цена на которые зависит от биржевых котировок и которые не известны на момент декларирования".

В решении ЕЭК сохраняется действующий порядок применения упрощения: на момент таможенного декларирования участнику внешнеэкономической деятельности необходимо определить предварительную таможенную стоимость на основании прогнозируемых данных, а в течение 15 месяцев - точную величину таможенной стоимости и внести изменения в таможенную декларацию. При этом, как и было установлено ранее, если точная величина таможенной стоимости будет выше предварительной, доплатить таможенные платежи можно будет без взимания пеней.

"Применение отсрочки по определению точной таможенной стоимости позволяет декларантам определять таможенную стоимость товара на основании стоимости сделки и не переходить к другим оценочным методам, влекущим за собой дополнительные финансовые затраты на подтверждение", - отметили в ЕЭК.-0-