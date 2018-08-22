ЕЭК утвердила программу разработки стандартов к техрегламенту на минеральные удобрения

22 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила программу разработки стандартов к техническому регламенту на минеральные удобрения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК утвердила программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований техрегламента ЕАЭС "О требованиях к минеральным удобрениям" и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, - отметили в пресс-службе. - Программа предусматривает подготовку до 2019 года одного межгосударственного стандарта, ответственным разработчиком которого определен Казахстан, и шести межгосударственных стандартов на основе пересмотра ряда действующих межгосударственных стандартов, чем займется Россия".

Программа включает, в частности, разработку метода определения удельной активности естественных радионуклидов в минеральных удобрениях. Кроме того, в программу входит разработка методов отбора и подготовки проб, определения в минеральных удобрениях гранулометрического состава, массовой доли хлоридов в аммиачной селитре и удобрениях на ее основе, определения содержания биурета.

Коллегия ЕЭК утвердила также перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям техрегламента ЕАЭС "О требованиях к минеральным удобрениям". В перечне - пять видов удобрений: азотные, калийные, фосфорные удобрения, а также микроудобрения и комплексные удобрения с заявленным содержанием нескольких основных питательных элементов, в том числе с макро- и микроэлементами. Техрегламент не распространяется на органические и органоминеральные удобрения.-0-