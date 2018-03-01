ЕЭК утвердила программу разработки стандартов к техрегламенту на сжиженный газ

1 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила программу разработки стандартов к техническому регламенту на сжиженный газ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК утвердила программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения техрегламента ЕАЭС "Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива" и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования", - отметили в пресс-службе.

В частности, до 2021 года будут разработаны четыре межгосударственных стандарта взамен шести ГОСТов, отдельные из которых действуют уже более 40 лет. Их ответственным разработчиком определена Россия. Кроме того, Казахстан подготовит три межгосударственных стандарта на основе региональных стандартов и два межгосударственных стандарта на базе своих национальных стандартов.

"Предусматривается включение в межгосударственные стандарты требований к физико-химическим и эксплуатационным показателям сжиженных углеводородных газов согласно приложению к техрегламенту, - добавили в ЕЭК. - Методы определения содержания в них непредельных углеводородов, сероводорода, меркаптановой серы, свободной воды и щелочи будут приведены в соответствие с современными реалиями".

Кроме того, Коллегия ЕЭК приняла решения, касающиеся классификации молодых и зрелых рассольных сыров, а также виброплит в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.-0-