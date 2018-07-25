ЕЭК утвердила стандарты к техрегламенту на нефть

25 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения и исполнения техрегламента ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В перечне стандартов - 18 межгосударственных и 14 национальных (государственных) документов Беларуси, Казахстана и России, пять из которых разработаны на основе международных стандартов ISO, один - регионального стандарта ASTM, - пояснили в комиссии. - Применение стандартов участниками союзного рынка позволит обеспечить соблюдение требований техрегламента к физико-химическим и эксплуатационным показателям нефти. При этом национальные документы стран союза включены в перечень с указанием переходного периода их применения - до разработки соответствующих межгосударственных стандартов. Подготовить такие стандарты по утвержденной программе разработчики должны до 2022 года".

Внесены также изменения в программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции". Предусмотрена разработка 14 межгосударственных стандартов, 8 из которых - на основе международных стандартов ISO, один - на базе европейского стандарта EN.

"Изменения направлены в том числе на гармонизацию с международными подходами к отказу тестирования продукции на животных, а также оценке токсикологических показателей на основе анализа ингредиентов", - отметили в ЕЭК.-0-