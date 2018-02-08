ЕЭК вернула пошлины на вьетнамское белье и детскую одежду

8 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вернула пошлины на вьетнамское нижнее белье и детскую одежду, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК одобрила решение о возврате ставок таможенных пошлин на нижнее белье и детскую одежду из Вьетнамана на уровень, предусмотренный единым таможенным тарифом внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, - отметили в Евразийской экономической комиссии. - Ранее, в соответствии с соглашением о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, пошлины на эти товары были обнулены".

Возврат к ставкам единого таможенного тарифа продиктован превышением импортом этих товаров установленного в соглашении уровня (принцип триггерной защиты), пояснили в пресс-службе.

"По результатам мониторинга установлено, что за январь-октябрь 2017 года импорт из Вьетнама в страны союза нижнего белья на 77% превысил оговоренный уровень, импорт детской одежды - на 6,5%. В отношении белья триггерная защитная мера введена на 9 месяцев, в отношении одежды - на 6 месяцев", - добавили в ЕЭК.-0-