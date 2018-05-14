ЕЭК вместе с правительствами стран ЕАЭС подготовит декларацию об углублении интеграции

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовит совместно с правительствами стран ЕАЭС декларацию об углублении интеграционного объединения и на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета представит данный документ для обсуждения. Об этом заявил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян по итогам сегодняшнего заседания совета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета, состоявшемся сегодня в Сочи, приняты важные решения в сферах интеграции, макроэкономики, торговли, цифровизации, рынка услуг, транспорта, агропромышленного комплекса, технического регулирования.

Ключевые решения касались развития евразийской интеграции. Высший Евразийский экономический совет утвердил положение о статусе государства-наблюдателя при ЕАЭС и принял решение о предоставлении этого статуса Молдове. Также утверждены основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2018-2019 годы. Приоритетными целями экономической политики на среднесрочный период станут активизация процесса восстановления экономического роста и создание базиса для устойчивого экономического развития стран союза. Достижение этих целей предусматривает реализацию совместных мер в ЕАЭС, а также национальных мер, принимаемых странами для создания благоприятных макроэкономических условий, стимулирования инвестиционной активности, улучшения делового климата, создания условий для повышения производительности в реальном секторе экономики.

Члены Высшего Евразийского экономического совета обсудили ход реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Было отмечено, что сформирована достаточная нормативная база для старта реализации цифровой повестки, формируется среда для проработки цифровых преобразований по приоритетным направлениям, создаются экспертные площадки, обсуждаются инициативы и проекты. Офис управления цифровыми инициативами прорабатывает более 10 предложений, поступивших от бизнеса и органов власти государств - членов ЕАЭС. Они касаются, в частности, функционирования и развития системы цифровой прослеживаемости (в том числе идентификации), внедрения электронных сопроводительных документов и их взаимного признания в странах ЕАЭС, создания Евразийской электронной биржи труда, специализированного венчурного фонда отраслевых цифровых платформ, цифрового Евразийского транспортного коридора, сети промышленной кооперации и субконтрактации и т.д. В процессе запуска находится исследование по первой поступившей инициативе - о внедрении и взаимном признании в ЕАЭС электронных сопроводительных документов. Начата работа по пилотным проектам, касающимся создания и развития системы цифровой прослеживаемости движения товаров. Развиваются экспертные площадки по вопросам экономики данных, регулятивным "песочницам" и другим приоритетам реализации цифровой повестки.

Высший Евразийский экономический совет одобрил соглашение о порядке заключения, прекращения и приостановления действия международных договоров ЕАЭС с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями.

Был представлен доклад о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС на 2017 год. Согласно докладу, ЕАЭС проводит последовательный курс на укрепление международного сотрудничества, а сформированная система международного взаимодействия позволяет комплексно решать задачи по расширению географии и объема экспорта, а также привлечению иностранных инвестиций и технологий. Также был представлен доклад о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС.

По итогам заседания внесены изменения в перечень секторов (подсекторов) услуг, по которым в ЕАЭС функционирует единый рынок услуг. С принятием этого решения уже 52 сектора услуг будут функционировать в формате единого рынка. Они предоставляются в странах ЕАЭС без ограничений, изъятий и дополнительных требований и условий; без дополнительного учреждения в форме юридического лица на территории любого государства-члена; на основании разрешения на поставку услуг, полученного поставщиком услуг в своей стране-участнице; с автоматическим и безусловным признанием профессиональной квалификации персонала поставщика услуг. Таким образом, до 2021 года более 60% объема оказываемых услуг в государствах-членах планируется предоставлять по правилам единого рынка.

Кроме того, созданы Советы руководителей уполномоченных органов государств - членов ЕАЭС в сферах аккредитации, стандартизации, агропромышленного комплекса и транспорта. В новые вспомогательные органы союза войдут главы соответствующих национальных министерств и ведомств, а также члены Коллегии (министры) ЕЭК, курирующие эти направления деятельности. Советы руководителей станут дополнительными площадками для координации работы в названных сферах экономики стран ЕАЭС.-0-