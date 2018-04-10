ЕЭК вводит процедуру предварительного информирования о ввозимых водным транспортом в ЕАЭС товарах

10 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вводит процедуру предварительного информирования о ввозимых водным транспортом в Евразийский экономический союз товарах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК приняла решения в развитие института предварительного информирования о товарах, ввозимых на территорию ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - Так, с 1 октября участникам внешнеэкономической деятельности, планирующим перемещать товары через таможенную границу Евразийского экономического союза водным видом транспорта, необходимо будет подавать в таможенный орган заведомо, до прибытия в пункт пропуска, информацию о ввозимых товарах. Аналогичная норма уже действует в отношении товаров, перемещаемых автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом".

При этом по правилам нового Таможенного кодекса ЕАЭС наряду с обязательной информацией, необходимой таможенным органам для предотвращения нарушений и обеспечения экономической безопасности стран союза, участник внешнеэкономической деятельности сможет подать дополнительные сведения. "Дополнительные сведения могут подаваться по желанию участника внешнеэкономической деятельности с учетом целей дальнейшего использования предварительной информации, - пояснили в ЕЭК. - Это будет служить ускорению прохождения таможенных формальностей. Например, если планируется, что груз пойдет транзитом по союзной территории, перевозчик для минимизации временных потерь вправе предоставить заранее объем сведений, необходимых для оформления транзитной декларации. Если же собирается помещать товар на склад временного хранения, предоставляет сведения, необходимые для этой процедуры".

В целях упрощения идентификации товаров и транспортных средств Коллегия ЕЭК также утвердила единый порядок регистрации предварительной информации, поступившей от участников внешнеэкономической деятельности. "Для удобства субъектов хозяйствования, решение обязывает таможенные органы в течение 15 минут с момента получения информационной системой предварительных данных зарегистрировать и направить участнику внешнеэкономической деятельности сообщение, содержащее регистрационный номер предварительной информации, дату и время его присвоения, - подчеркнули в пресс-службе. - В случае отказа в регистрации сообщение должно содержать причину, дату и время отказа. Оперативное информирование участников внешнеэкономической деятельности об отказе в регистрации позволит своевременно исправить некорректную предварительную информацию и повторно ее подать в таможенный орган. Присвоенный регистрационный номер позволит автоматически, оперативно и безошибочно идентифицировать представленную предварительную информацию для ее последующего использования".-0-