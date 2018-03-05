ЕЭК вынесет на обсуждение техрегламенты ЕАЭС на метро, трамваи и высоковольтное оборудование

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вынесет на публичное обсуждение проекты технических регламентов Евразийского экономического союза на подвижной состав метро, трамваи и высоковольтное оборудование. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"На публичное обсуждение после небольшой доработки будут вынесены проекты техрегламентов ЕАЭС "О безопасности высоковольтного оборудования", "О безопасности подвижного состава метрополитена" и "О безопасности легкорельсового транспорта, трамваев". Такое решение приняли члены Консультативного комитета по техническому регулированию ЕЭК по итогам состоявшегося обсуждения", - отметили в пресс-службе.

Первый техрегламент установит требования к высоковольтному оборудованию, которое предназначено для производства, преобразования и распределения электроэнергии или использования при ее передаче. Он будет принят прежде всего для защиты жизни и здоровья граждан. В документе особо подчеркивается, что безопасность такого оборудования должна обеспечиваться при всех предусмотренных технической документацией внешних климатических и механических воздействиях.

Техрегламент "О безопасности подвижного состава метрополитена" распространяется на разрабатываемые, модернизируемые, изготавливаемые вагоны метро и их составные части и системы, непосредственно влияющие на безопасность. "Среди них - автоматический стояночный тормоз, аппараты защиты от короткого замыкания, воздухораспределители, колесные пары и т.д., - пояснили в ЕЭК. - Выполнение требований техрегламента обеспечит безопасность излучений, взрывобезопасность, биологическую, механическую, пожарную, химическую и ряд других видов безопасности подвижного состава. При его проектировании должна оцениваться степень риска расчетным, экспериментальным и экспертным путем, в том числе на основании сведений об эксплуатации аналогичной продукции".

Обращение на рынке ЕАЭС трамваев и легкорельсовых транспортных средств, которые работают на маршрутах, оборудованных рельсовыми путями, призван регулировать соответствующий техрегламент. "В проекте документа, в частности, отмечается, что такой транспорт и его компоненты по прочности, устойчивости и техническому состоянию должны обеспечивать безопасность движения с наибольшими скоростями в пределах допустимых значений, - проинформировали в ЕЭК. - Легкорельсовому транспорту и трамваям следует быть устойчивыми от схода колеса с рельса, от опрокидывания на криволинейных участках пути и т.п.".

Проекты этих техрегламентов подготовлены на основе международных, региональных и национальных стандартов государств - членов ЕАЭС, а также других нормативных документов в сфере технического регулирования. Ответственный разработчик всех трех регламентов ЕАЭС - Россия.

Члены консультативного комитета также направили для рассмотрения Коллегией ЕЭК перечни стандартов к техрегламенту ЕАЭС "О безопасности аттракционов". "В них включены стандарты с учетом оценки рисков для каждого вида аттракциона, устанавливаются технические требования к этой продукции, - отметили в ЕЭК. - Межгосударственные и национальные стандарты, вошедшие в проекты перечней, в основном идентичны международным и европейским или модифицированы по отношению к ним. Одобрены единая форма и правила оформления свидетельства об испытании цепей, стальных и текстильных канатов и лент, используемых в конструкциях аттракционов".

Кроме того, одобрен проект рекомендации ЕЭК, которая поможет повысить эффективность взаимодействия уполномоченных органов союзных стран при проведении госконтроля за соблюдением технических регламентов ЕАЭС. "Документ предусматривает единые правила и процедуры по предотвращению выпуска и обращения в союзе товаров, не соответствующих требованиям техрегламентов", - добавили в пресс-службе.-0-