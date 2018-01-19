ЕЭК выпустила мультфильм на белорусском языке о нововведениях Таможенного кодекса ЕАЭС

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) выпустила мультфильм на белорусском языке о нововведениях Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили БЕЛТА в ЕЭК.

Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу 1 января 2018 года. Он пришел на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, который действовал с 2010 года.

В условиях цифровой экономики одним из ключевых элементов Таможенного кодекса ЕАЭС стал окончательный переход к электронному декларированию без необходимости предоставления дополнительных документов на бумажных носителях.

Значительно сокращены сроки выпуска товаров. Если действующим кодексом предусмотрен максимум в 1 рабочий день, то в новом кодексе срок выпуска сокращен до 4 часов, что поспособствует скорейшему продвижению товарных потоков.

Сокращено количество форм таможенного контроля - с 12 до 7.

Существенно переработаны положения о процедуре свободной таможенной зоны. Предусмотрена возможность вывоза резидентами СЭЗ товаров, помещенных под процедуру СТЗ, без ее завершения в целях создания так называемых технологических цепочек.

Принципиально новое развитие получил институт уполномоченного экономического оператора. Если Таможенный кодекс Таможенного союза предусматривает 4 упрощения, то ТК ЕАЭС - 17. Какими из них сможет воспользоваться уполномоченный экономический оператор, будет зависеть от вида УЭО, который выберет субъект.-0-