ЕЭК выпустила мультфильм на белорусском языке о нововведениях Таможенного кодекса ЕАЭС

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) выпустила мультфильм на белорусском языке о нововведениях Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили БЕЛТА в ЕЭК.
Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу 1 января 2018 года. Он пришел на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, который действовал с 2010 года.
В условиях цифровой экономики одним из ключевых элементов Таможенного кодекса ЕАЭС стал окончательный переход к электронному декларированию без необходимости предоставления дополнительных документов на бумажных носителях.
Значительно сокращены сроки выпуска товаров. Если действующим кодексом предусмотрен максимум в 1 рабочий день, то в новом кодексе срок выпуска сокращен до 4 часов, что поспособствует скорейшему продвижению товарных потоков.
Сокращено количество форм таможенного контроля - с 12 до 7.
Существенно переработаны положения о процедуре свободной таможенной зоны. Предусмотрена возможность вывоза резидентами СЭЗ товаров, помещенных под процедуру СТЗ, без ее завершения в целях создания так называемых технологических цепочек.
Принципиально новое развитие получил институт уполномоченного экономического оператора. Если Таможенный кодекс Таможенного союза предусматривает 4 упрощения, то ТК ЕАЭС - 17. Какими из них сможет воспользоваться уполномоченный экономический оператор, будет зависеть от вида УЭО, который выберет субъект.-0-
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