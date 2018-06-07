ЕЭК запускает пилотные проекты по цифровой трансформации промышленности ЕАЭС

7 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) запускает пилотные проекты по цифровой трансформации промышленности Евразийского экономического союза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК со ссылкой на члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергея Сидорского.

"Промышленный блок ЕЭК переходит к практическим шагам по цифровой трансформации промышленного сотрудничества в ЕАЭС. Одним из пилотных проектов этой работы стало создание Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации", - отметили в пресс-службе.

Сетевая система позволяет подбирать партнеров по кооперации, оптимально загружать производственные мощности, вовлекать в производственные цепочки малый и средний бизнес. "В пилотном сетевом ресурсе для осуществления заказов доступно более 200 тыс. позиций различной продукции. Ежедневно на этой площадке проходит более 4 тыс. торгов со среднемесячным объемом около 93 млрд российских рублей", - рассказал Сергей Сидорский.

Кроме этого, общая сетевая система поиска дает возможность напрямую выходить на разработчиков технологий и заинтересованных в них предприятий, а также партнеров для выполнения совместных научно-исследовательских, опытных и конструкторских работ на базе национальных систем.

Говоря о цифровизации в промышленности, Сергей Сидорский подчеркнул, что, помимо Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации, промышленный блок ЕЭК формирует для бизнес-сообщества Евразийскую сеть трансфера технологий.

"Создание таких цифровых промышленных платформ открывает возможности для развития и увеличения объемов промышленной кооперации, взаимных поставок и инвестиций", - подытожил Сергей Сидорский.-0-