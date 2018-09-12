Эффективность системы техрегулирования в ЕАЭС необходимо повысить - Назаренко

12 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Система технического регулирования в ЕАЭС требует дополнительных мер по повышению эффективности в интересах экономики и граждан. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко.

В ЕАЭС формируется единая система технического регулирования. "Стоит задача устранить накопившиеся более чем за 25 лет неточности и несогласованность в работе пяти стран. Сам механизм установления единых требований к продукции разумный, но его реализация оказалась намного сложнее, чем предполагалось изначально. Недостаточно было одного лишь принятия технических регламентов. Серьезных усилий требует выстраивание системы достоверного подтверждения соответствия продукции, выпускаемой в обращение на рынок ЕАЭС, требованиям безопасности и эффективного надзора", - отметил Виктор Назаренко.

Он подчеркнул, что многие техрегламенты ЕАЭС нуждаются в актуализации, чтобы соответствовать современному уровню развития. "Некоторые ведомства в других странах начали использовать недоработки Договора о ЕАЭС и техрегламентов для создания препятствий по допуску на свой рынок продукции той или иной страны. В то время, как основная цель техрегулирования - обеспечить безбарьерную торговлю между странами ЕАЭС и действенную защиту потребителей от опасной продукции", - подчеркнул министр ЕЭК.

Среди первостепенных задач он обозначил корректировку положений Договора о ЕАЭС, создание механизма поддержки научно-технического уровня техрегламентов для обеспечения конкурентоспособности продукции не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Важнейшей задачей для реализации требований техрегламентов является разработка недостающих современных межгосударственных стандартов. Для этого потребуются соответствующие инфраструктурные изменения. "Работа предстоит очень большая. Уже принято 45 техрегламентов, 39 из них вступили в силу, идет разработка новых. Задачи, стоящие перед ЕЭК, имеют практическую направленность. Они связаны, с одной стороны, с созданием условий для безбарьерной торговли, с другой - с разработкой и внедрением эффективного механизма защиты рынка союза от опасной продукции", - добавил Виктор Назаренко.

Он выразил озабоченность тем, что с появлением единых документов об оценке соответствия в ЕАЭС уровень защищенности белорусского рынка существенно снизился. "Мы столкнулись с фальсификацией документов об оценке соответствия, с необоснованно выданными документами, очень опасными видами продукции, которые поступают в Беларусь и на территорию ЕАЭС. Предстоит принять меры, для того чтобы очистить сферу оценки соответствия в ЕАЭС от недобросовестных лабораторий и органов по сертификации", - пояснил министр ЕЭК.

Виктор Назаренко сегодня приступил к работе в должности члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК. Соответствующее решение принял Высший Евразийский экономический совет 31 августа. До этого он на протяжении более чем шести лет возглавлял Государственный комитет по стандартизации Беларуси.-0-