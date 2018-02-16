Ефимчик считает недостаточной работу по кооперации предприятий "Беллегпрома"

16 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Председатель "Беллегпрома" Николай Ефимчик считает недостаточной работу по кооперации предприятий концерна. Об этом он заявил сегодня на итоговом заседании совета концерна, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы четко понимаем, что вся маржинальность заложена в конечном продукте. На прошлом совете концерна мы приняли ряд решений, в том числе по глубокой кооперации и объединению наших предприятий. К сожалению, пока серьезных телодвижений не сделали. Речь идет о "Камволе" и "Белкредо", мы говорили о том, что будет серьезная кооперации у Оршанского льнокомбината и "Знамени индустриализации", БПХО и "Речицкого текстиля", что будет единая оптовая товаропроводящая сеть. Процесс идет, но вялотекуще. В конечном итоге будем смотреть на то, что кто-то идет впереди нас", - сказал Николай Ефимчик.

Также он посетовал на то, что при наличии собственных высококачественных тканей - это касается продукции и "Камволя", и Оршанского льнокомбината, и Барановичского хлопчатобумажного объединения - на швейных предприятиях используется только 10%. "У меня комментариев нет. На прошлом совете концерна мы приняли решение о том, что будем контролировать закупки, особенно на предприятиях, где есть доля государства. И я подтверждаю: вопрос будет стоять очень серьезно", - сказал председатель "Беллегпрома".-0-