27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египетские фермеры могут получить кредит для покупки белорусских тракторов. Об этом сообщил заместитель маркетинг-директора маркетинг-центра ОАО "МТЗ" по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья - начальник управления продвижения и реализации продукции в страны дальнего зарубежья Дмитрий Счастный сегодня на международной конференции товаропроводящей сети МТЗ, передает корреспондент БЕЛТА.

По оценке МТЗ, в нынешнем году экспорт тракторов на африканский континент может значительно увеличиться за счет роста поставок в Египет. "Экономика этой страны сегодня восстанавливается, в 2017 году свою деятельность активизировал открытый в Египте торговый дом МТЗ. Введено в эксплуатацию современное сборочное производство. Отработаны схемы взаимодействия с египетскими и белорусскими банками, которые готовы кредитовать египетских фермеров для закупки нашей техники", - рассказал Дмитрий Счастный.

Кроме того, в 2017 году МТЗ значительно расширил дилерскую сеть в Египте. По итогам прошлого года рекордных цифр по экспорту нет, но централизация продаж и создание сборочного производства должны усилить позиции МТЗ на рынке в 2018 году.

Что касается африканского рынка в целом, то рассматривается работа представителей МТЗ в ЮАР и Нигерии. Прорабатываются проекты по организации сборочного производства в ЮАР и Анголе. Активизировалось сотрудничество и с Эфиопией. После длительного перерыва в 2017 году было отгружено 27 единиц тракторов, выигран тендер на поставку тракторов, прицепов, плугов, поставка произведена в январе этого года, оплата поступила в полном объеме. "В 2018 году мы намерены развивать сотрудничество и как минимум удвоить поставки", - отметил Дмитрий Счастный.-0-