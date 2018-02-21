Экономические показатели Беларуси внушают оптимизм - Валовая

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические показатели Беларуси внушают оптимизм. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая.

По итогам 2017 года все государства ЕАЭС показали позитивный экономический рост. "Внушают оптимизм и экономические показатели Беларуси", - сказала Татьяна Валовая. ЕЭК прогнозирует, что в ближайшие годы эта тенденция сохранится, как и промышленный подъем в странах союза.

Министр обратила внимание, что в 2017 году во всех государствах ЕАЭС соблюдались параметры макроэкономической устойчивости, в том числе по показателю инфляции. Татьяна Валовая назвала это историческим достижением, подчеркнув, что макроэкономическая устойчивость важна для развития региона в целом.

Она добавила, что Беларусь всегда выступает активным инициатором интеграционного развития. "По тем сферам, где мы активно взаимодействуем в ЕАЭС, у нас одновременно идет продвижение по достижению Целей устойчивого развития. Тем самым наша интеграция выступает своего рода драйвером экономического роста, приближает нас к ЦУР", - убеждена Татьяна Валовая.

Беларусь в июле 2017 года представила в ООН на политическом форуме высокого уровня национальный доклад по устойчивому развитию. Одновременно белорусская сторона выступила с инициативой о подготовке аналогичного доклада по региону ЕАЭС в целом. Документ подготовила ЕЭК и представила его в штаб-квартире ООН. "В итоге ЕАЭС стал первым в мире интеграционным объединением, который представил такой доклад", - отметила Татьяна Валовая.

Сегодня министр встретилась в Минске с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Стороны обсудили роль ЕЭК в интеграционных процессах.

В эти дни в белорусской столице проходит региональный форум национальных координаторов. Он собрал делегации более чем из 40 стран. Это высокие должностные лица, представители международных организаций. Участники форума обменяются опытом по достижению Целей устойчивого развития, обсудят проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Такой диалог будет содействовать распространению лучшей мировой практики и инновационных подходов в сфере достижения ЦУР, станет платформой для создания региональной сети национальных координаторов по ЦУР.

Повестку-2030 государства - члены ООН приняли 25 сентября 2015 года. Она включает список из 17 Целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, на решение проблем, связанных с изменением климата. Беларусь уже предприняла важные шаги для достижения ЦУР. Правительством одобрена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года. Главой государства назначен национальный координатор по достижению ЦУР - заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина. Выстроена национальная архитектура по достижению Целей устойчивого развития. Работа в сфере достижения ЦУР проводится государством во взаимодействии с бизнес-кругами, гражданским обществом и международными организациями.-0-