Экономический блок вопросов будет приоритетным на осенней сессии Палаты представителей

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический блок вопросов будет приоритетным на предстоящей осенней сессии Палаты представителей. Об этом заявил сегодня на заседании Совета Палаты представителей ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего на сегодняшний день на рассмотрении в постоянных комиссиях находятся 37 законопроектов, к началу сессии эта цифра значительно вырастет. Оставшееся время необходимо максимально использовать для того, чтобы к следующему заседанию Совета Палаты, которое пройдет в сентябре и где будет рассмотрен проект повестки осенней сессии, мы подошли с пакетом согласованных законопроектов. Необоснованных затяжек и формального отношения к законопроектной работе быть не должно", - подчеркнул спикер.

По словам Владимира Андрейченко, в центре внимания депутатского корпуса будет блок вопросов, связанный с формированием бюджетной и налоговой политики. "Здесь основной акцент необходимо сделать на реализации решений Президента по стимулированию деловой инициативы граждан, поддержке среднего и малого бизнеса, формированию сбалансированного, понятного людям и субъектам хозяйствования налогового законодательства. При этом самым внимательным образом необходимо подойти к выполнению государством своих социальных обязательств. Нужно плотно работать с правительством в рамках межведомственных групп, уже сейчас вносить и отстаивать свои предложения, чтобы после официального внесения пакета законопроектов в части бюджета и налогов в Палату представителей мы не утонули в мелочах, а могли сконцентрироваться на рассмотрении концептуальных вопросов", - сказал спикер.

На осенней сессии предстоит завершить рассмотрение инициированных депутатами законопроектов по вопросам инвестиций. "Мы договорились провести парламентское слушание по этой актуальной для страны тематике, их организация за профильной комиссией. Главное подготовить качественные, отвечающие духу времени рекомендации, имеющие практическую ценность для экономики страны", - отметил Владимир Андрейченко.

Особое внимание будет также уделено законопроектам, нацеленным на совершенствование жилищного и трудового законодательства. Они затрагивают интересы практически каждого белоруса и уже сейчас вызывают оживленные дискуссии в обществе. "Необходимо обеспечить их оперативное, всесторонне обсуждение с привлечением всех заинтересованных. Форм работы у депутатского корпуса предостаточно: это и расширенные заседания постоянных комиссий, рабочий групп, круглые столы. Главное, не бояться открытого обсуждения проблем, активней привлекать к своей работе средства массовой информации. Медийное освещение такого рода парламентских дебатов должно служить эффективным инструментом не только повышения качества правового регулирования, но и поднятия уровня культуры граждан, на что неоднократно нацеливал нас глава государства", - резюмировал спикер.

Во время предстоящей сессии депутаты должны завершить работу над проектами законов о питьевом водоснабжении, именных приватизационных чеках, банкротстве. Постоянным комиссиям поручено поставить точку в дискуссиях и выйти на конкретные решения.-0-