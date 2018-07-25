Экономической подоплеки для резкого роста цен на мясо птицы нет - МАРТ

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономической подоплеки для резкого увеличения цен на мясо птицы нет. Об этом заявил сегодня журналистам начальник аналитического управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Павел Филиппов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Предварительно мы не обнаружили экономическую подоплеку для одномоментного роста цен на мясо птицы. Проводится расследование, когда будут результаты, мы сообщим", - сказал Павел Филиппов.
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