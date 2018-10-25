Экономика доверия, дипломатия бизнеса, инновации - главные темы Евразийского форума в Вероне

25 октября, Верона /Корр. БЕЛТА/. XI Евразийский экономический форум стартует сегодня в итальянской Вероне. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия, свое участие в мероприятии подтвердили порядка 1100 делегатов из более чем 40 стран мира.

Делегаты во время двухдневной дискуссии намерены обсудить вопросы формирования экономики доверия от Атлантики до Тихого океана, обеспечения энергетической безопасности Большой Евразии, внедрения передовых инноваций в агропромышленной отрасли и деятельность финансовых институтов в новой геополитической обстановке.

В числе участников - представители государственных органов, деловых кругов, политические и общественные деятели, дипломаты, эксперты, журналисты из Беларуси, Австрии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Индии, Ирана, Испании, Италии, Кипра, Китая, Люксембурга, Мальты, ОАЭ, Польши, Португалии, России, Сингапура, Сербии, Словакии, Словении, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Японии и других стран.

В форуме примут участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, заместитель председателя Совета Министров, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, президент Фонда международного сотрудничества, бывший премьер-министр Италии Романо Проди, статс-секретарь - заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи, мэр города Вероны Федерико Сбоарина, председатель консультативного правления Международного фонда мира Альфред Фон Лихтенштейн.

Организаторами Евразийского экономического форума выступают некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс", Петербургский международный экономический форум.

Как отметил президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель Совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико в беседе с журналистами, чем больше в мире возникает геополитической напряженности, санкций, тарифных войн и разного рода препятствий, тем больше бизнес проявляет интерес к снятию таких искусственных преград.

"Этим объясняется растущий интерес бизнеса и политиков к Веронскому форуму, который сосредоточен на строительстве общего экономического пространства от Атлантики до Тихого океана. Этот форум стал знаковым мероприятием в Европе. Дипломатия бизнеса превращается в заметную силу во все более непредсказуемом мире", - заявил Антонио Фаллико.-0-