Экономсовет СНГ рассмотрит проект соглашения о космическом сотрудничестве стран Содружества

11 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект соглашения об осуществлении совместной деятельности государств - участников Содружества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях будет рассмотрен на заседании Экономического совета СНГ. Оно пройдет 14 сентября в Москве на ВДНХ в павильоне "Космонавтика и авиация", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В повестку дня заседания включены вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества государств - участников СНГ. Вице-премьеры стран Содружества обсудят ход реализации положений договора о зоне свободной торговли и некоторых межгосударственных программ, а также различные аспекты подготовки к проведению в государствах - участниках СНГ переписей населения раунда 2020 года.

Экономсовет обсудит проекты протоколов о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи и об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового администрирования, а также новой редакции межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств".

Будут представлены отчеты межгосударственных советов по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах и по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.

На заседании предстоит согласовать долевые взносы государств - участников СНГ на финансирование в 2019 году плана мероприятий по реализации основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей на период до 2020 года.

Представители государств смогут обменяться мнениями по проблемам создания и функционирования на территории ВДНХ национальных выставочно-торговых центров. Перед началом заседания запланирован осмотр членами Экономического совета СНГ выставочно-торговых центров государств - участников Содружества в Москве.-0-