Экспертные оценки Международной налоговой ассоциации будут использоваться в законодательстве ЕАЭС

6 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экспертные оценки Международной налоговой ассоциации будут использоваться при совершенствовании законодательства Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"ЕЭК будет использовать экспертные оценки Международной налоговой ассоциации при совершенствовании налогового законодательства ЕАЭС. Кроме того, организации планируют заключить меморандум о взаимопонимании и проводить совместные мероприятия по налоговой тематике. Об этом договорились член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков, президент Международной налоговой ассоциации Мюррей Клэйсон и генеральный секретарь организации Жан-Блэйз Эккерт", - отметили в пресс-службе.

"Сегодня ЕЭК ведет большую работу по совершенствованию налогообложения в условиях глобальной цифровой экономики и налогообложения подразделений корпораций, - сказал Тимур Жаксылыков. - Также мы прорабатываем различные налоговые стимулы для привлечения прямых иностранных инвестиций без подрыва налоговой базы. При совершенствовании налогового законодательства стран ЕАЭС было бы полезно получить доступ к экспертным оценкам Международной налоговой ассоциации".

Международная налоговая ассоциация (IFA) была образована в 1938 году. Ее штаб-квартира расположена в Роттердаме (Нидерланды). IFA представляет собой единственную в мире глобальную международную неправительственную организацию, занимающуюся исключительно международным налогообложением. В ассоциации состоит почти 13 тыс. членов из 114 стран мира, она имеет 70 национальных отделений.-0-