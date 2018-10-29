Эксперты ответят онлайн на вопросы белорусских экспортеров о диверсификации рынков сбыта

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси проведет очередной цикл страновых семинаров в режиме видеоконференций, сообщили БЕЛТА в компании.

В семинарах смогут принять участие предприятия из всех регионов страны. Белорусские экспортеры получат актуальную информацию по теме диверсификации рынков сбыта.

Видеоконференции состоятся 13, 20, 27 ноября и 4 декабря 2018 года. Принять участие в онлайн-семинарах и задать свой вопрос экспертам об условиях ведения внешнеторговой деятельности в определенном регионе белорусские производители смогут бесплатно.

Экспертами традиционно выступят представители посольств Беларуси за рубежом. Общение пройдет в форме вопросов и ответов. Все областные филиалы Национального центра маркетинга будут задействованы в мероприятии в режиме онлайн.

Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси является одним из ведущих белорусских консалтинговых предприятий, которое оказывает комплексную информационно-маркетинговую и организационную поддержку, содействует развитию внешнеэкономической деятельности Беларуси и обеспечивает комплексное сопровождение при процедурах закупок.-0-