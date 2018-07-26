26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение евро к доллару США. Об этом сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА директор по развитию ООО "ФТМ Брокерс" Александр Сабодин.
"Пара евро/доллар США после установления максимума в феврале этого года на отметке 1,2555 снизилась до текущего уровня в 1,16, или на 7,6%. Увеличение разницы между процентными ставками в долгосрочном плане продолжит оказывать давление на евро по отношению к доллару США", - отметил он.
Аналитик пояснил, что Европейский центробанк неоднократно высказывался за сохранение базовой процентной ставки на прежнем уровне - возле нулевой отметки - минимум до лета 2019 года. В то же время ФРС США рассматривает возможность повышения базовой ставки, которая сейчас составляет 2%, два-три раза до конца текущего года. По мнению мировых финансовых экспертов, решающее влияние на повышение процентных ставок в этом году окажет направление инфляции. Так, в США рост инфляции в июле достиг максимального уровня за 6 лет.
Касаясь еще одной значимой мировой валюты - китайского юаня, Александр Сабодин констатировал, что из-за начавшейся торговой войны между США и Китаем юань с мая этого года по отношению к американскому доллару потерял 6,7%. И этот фактор продолжит оказывать давление на китайскую валюту, как минимум в краткосрочном периоде.-0-
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