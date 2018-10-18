Эксперты согласуют белорусско-индийский протокол по присоединению Беларуси к ВТО

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Беларуси и Индии встретятся в Женеве для согласования текста двустороннего протокола по присоединению Беларуси к ВТО. Такая договоренность была достигнута во время визита в Индию заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"На встрече Андрея Дапкюнаса с государственным министром торговли и промышленности Индии - сопредседателем двусторонней межправительственной комиссии по сотрудничеству в области экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры Чхотта Рам Чоудхари была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время в Женеве встречи экспертов двух стран для согласования текста двустороннего протокола по вопросу присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации", - рассказали в пресс-службе МИД.

Замминистра иностранных дел Беларуси подчеркнул важность обеспечения равных и справедливых условий для участия БелАЗа в тендере государственной компании "Коул Индия" по закупке техники для нужд индийской угледобывающей отрасли. С учетом благоприятных условий, созданных подписанным в сентябре 2018 года соглашением о взаимной защите инвестиций, на встрече были обсуждены необходимые меры для содействия созданию в поселке Болбасово Витебской области белорусско-индийского производственно-инвестиционного кластера.

На встрече Андрея Дапкюнаса с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж были обсуждены возможности организации в 2019 году визитов представителей правительства Индии в Беларусь. Была отмечена важность сохранения интенсивности двусторонних межгосударственных контактов на высоком уровне для успешного осуществления перспективных проектов белорусско-индийского сотрудничества, прежде всего в областях торговли, производства и инвестиций. "Министр иностранных дел Индии информировала о своем намерении посетить Беларусь с визитом", - отметили в пресс-службе.

Андрей Дапкюнас и Сушма Сварадж. Фото МИД

На переговорах замминистра иностранных дел с руководителями Belaz-Enrika Mining Equipments, Expotech International Ltd., SRBH Motors Pvt. Ltd., NRV Solutions обсуждались состояние и перспективы реализации совместных белорусско-индийских проектов, существующие препятствия на пути расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и возможности для повышения эффективности взаимодействия по линии "бизнес-бизнес" и "бизнес-государственные структуры".-0-