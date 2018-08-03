Эксперты Всемирного банка положительно оценили меры по либерализации строительной сферы в Беларуси

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Всемирного банка положительно оценили принятые в Беларуси меры по либерализации в строительстве в соответствии с декретом №7. Об этом сообщил начальник главного управления архитектурной, научной и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Артем Юшкевич во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Эксперты Всемирного банка, которые изучали новые документы, работали непосредственно с субъектами хозяйствования, положительно оценили принятые изменения", - отметил Артем Юшкевич.

Вместе с тем однозначно прогнозировать улучшение позиций Беларуси в рейтинге Всемирного банка Doing Business благодаря либерализации строительной сферы представитель Минстройархитектуры не стал. "Это зависит не только от наших действий, но и от того, какие реформы за этот год произойдут в других государствах", - сказал он.

Артем Юшкевич подчеркнул, что нынешняя 22-я позиция Беларуси в рейтинге Doing Business по критерию получения разрешений на строительство - уже очень высокая.

"Конечно, надеемся, что поднимемся в рейтинге, и эксперты Всемирного банка эти ожидания разделяют, - добавил он. - А это непосредственно влияет на привлечение иностранных инвестиций".-0-

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