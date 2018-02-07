7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты завершают проработку проекта соглашения о свободной торговле услугами в СНГ, заявил сегодня первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский на открытии в Минске межмидовских консультаций, посвященных взаимодействию в Содружестве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Виктор Гуминский проинформировал участников консультаций, что "активная экспертная проработка документа вышла на финишную прямую и уже на ближайшем заседании Экономического совета СНГ планируется рассмотреть вопрос об образовании группы высокого уровня для его окончательного согласования". Он призвал представителей внешнеполитических ведомств содействовать активизации работы своих государств по скорейшему завершению процесса согласования и подписания соглашения.

Первый зампред Исполкома СНГ напомнил, что необходимость оперативной доработки проекта соглашения о свободной торговле услугами в рамках СНГ подчеркивалась на заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоялось в ноябре 2017 года в Ташкенте. Документ призван способствовать дальнейшему сближению экономик, их кооперации, наращиванию взаимовыгодных торгово-экономических связей.

Характеризуя сотрудничество в экономике в целом, Виктор Гуминский отметил, что совместные действия стран Содружества направлены на поэтапное претворение в жизнь стратегии экономического развития СНГ и межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ до 2020 года. Он подчеркнул, что, несмотря на неблагоприятные внешние факторы, по итогам 2017 года объем взаимной торговли стран СНГ возрос на 25%.

Во время консультаций подводились итоги взаимодействия стран СНГ в 2017 году, в том числе в сфере безопасности. Совершенствование нормативно-правовой базы сотрудничества органично сочеталось с ее практической реализацией в ходе совместных мероприятий, предусмотренных целевыми среднесрочными программами сотрудничества государств СНГ в борьбе с терроризмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией, торговлей людьми и киберпреступностью. Продолжено взаимодействие в военной сфере и вопросах охраны границ. Еще одним приоритетом деятельности СНГ в 2017 году стала реализация ранее принятых решений по совершенствованию и адаптации Содружества к современным условиям.

Касаясь перспектив сотрудничества, Виктор Гуминский подчеркнул, что "приоритетной задачей, как и прежде, остается повышение эффективности СНГ, рост его авторитета на международной арене, укрепление интеграции государств - участников в целях обеспечения мира, добрососедства и прогресса на пространстве Содружества". В 2018 году в СНГ председательствует Таджикистан. Первый зампредседателя Исполкома СНГ пожелал таджикской стороне успехов в дальнейшем укреплении и развитии взаимодействия в СНГ. Виктор Гуминский также выразил благодарность России за успешное председательство в СНГ в 2017 году, которое было направлено на дальнейшее укрепление Содружества как региональной межгосударственной организации, расширение взаимодействия в экономической и культурно-гуманитарной сферах, развитие сотрудничества в сфере безопасности.-0-