Экспорт Беларуси во Вьетнам после создания зоны свободной торговли с ЕАЭС вырос на 40%

25 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Белорусский экспорт товаров во Вьетнам после создания зоны свободной торговли с ЕАЭС вырос на 40%. Об этом сообщил сегодня во время круглого стола, приуроченного к переходу председательства в ЕАЭС к Российской Федерации, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко, передает корреспондент БЕЛТА.
"В первый год реализации соглашения о свободной торговли с Вьетнамом белорусский экспорт товаров в эту страну без учета калийных удобрений вырос на 40%, а в целом объем торговли всех стран ЕАЭС с Вьетнамом увеличился на треть", - сказал Андрей Евдоченко.
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