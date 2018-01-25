Экспорт Беларуси во Вьетнам после создания зоны свободной торговли с ЕАЭС вырос на 40%

25 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Белорусский экспорт товаров во Вьетнам после создания зоны свободной торговли с ЕАЭС вырос на 40%. Об этом сообщил сегодня во время круглого стола, приуроченного к переходу председательства в ЕАЭС к Российской Федерации, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первый год реализации соглашения о свободной торговли с Вьетнамом белорусский экспорт товаров в эту страну без учета калийных удобрений вырос на 40%, а в целом объем торговли всех стран ЕАЭС с Вьетнамом увеличился на треть", - сказал Андрей Евдоченко.

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