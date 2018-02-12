12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских деревянных домов в 2018 году планируется увеличить в пять раз, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017 году филиал "Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги" поставил на экспорт деревянные дома на сумму 200 тыс. евро. В 2018 году мы планируем выйти на поставки на экспорт в объеме 1 млн евро. Думаю, это вполне реальная цифра", - сказал Юрий Назаров.

Филиал "Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги" в 2017 году активно работал на рынке Франции. В этой стране уже застроено несколько населенных пунктов с использованием белорусских деревянных домов. В настоящее время отрабатываются новые контракты, отметил председатель концерна. Один из них - детский сад в одной из провинций Франции, второй - очередная партия жилых домов.

Успешно в данном направлении работают и другие предприятия концерна. ОАО "Борисовский ДОК" реализует в ЕС практически весь объем производимых деревянных клееных конструкций. Малое деревянное домостроение развивает предприятие ОАО "Стройдетали" (Вилейка), оно также работает на европейском рынке. Есть заказы и внутри страны.-0-