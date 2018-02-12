12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских деревянных домов в 2018 году планируется увеличить в пять раз, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017 году филиал "Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги" поставил на экспорт деревянные дома на сумму 200 тыс. евро. В 2018 году мы планируем выйти на поставки на экспорт в объеме 1 млн евро. Думаю, это вполне реальная цифра", - сказал Юрий Назаров.

/Будет дополнено/.-0-