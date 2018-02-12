12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских деревянных домов в 2018 году планируется увеличить в пять раз, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.
"В 2017 году филиал "Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги" поставил на экспорт деревянные дома на сумму 200 тыс. евро. В 2018 году мы планируем выйти на поставки на экспорт в объеме 1 млн евро. Думаю, это вполне реальная цифра", - сказал Юрий Назаров.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4499 BYN
|2.446 BYN
|2.453 BYN
|USD
|1.9959 BYN
|1.992 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.4423 BYN
|3.431 BYN
|3.44 BYN